Пожалуйста как сделать 2упражнение
Русский язык
Пожалуйста как сделать 2упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мешает прочитать текст то, что в нём совершенно нету знаков препинания.
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