Продолжите рассказ! Очень надо пожалуйста))) Орёл свил себе гнездо на высоком дереве. Вскоре в гнезде появились птенцы. Однажды орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях.Он быстро сложил крылья и сел на край гнезда.
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Продолжите рассказ! Очень надо пожалуйста))) Орёл свил себе гнездо на высоком дереве. Вскоре в гнезде появились птенцы. Однажды орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях.Он быстро сложил крылья и сел на край гнезда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дал немного рыбки каждому из птенцов. А птенцы покушав легли спать под тёплым крылом орла.
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