Продолжите рассказ! Очень надо пожалуйста))) Орёл свил себе гнездо на высоком дереве. Вскоре в гнезде появились птенцы. Однажды орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях.Он быстро сложил крылья и сел на край гнезда.

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Продолжите рассказ! Очень надо пожалуйста))) Орёл свил себе гнездо на высоком дереве. Вскоре в гнезде появились птенцы. Однажды орёл подлетел к гнезду с большой рыбой в когтях.Он быстро сложил крылья и сел на край гнезда.

Автор: Гость