Расспроси жителей городов Funny и lazy об их семьях и работе, используя слова из рамки ?? конструкции. напиши их ответы. nice, lazy,funny,pets,students,clever,job,family,frends,son,daughter,brother,sister

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Расспроси жителей городов Funny и lazy об их семьях и работе, используя слова из рамки ?? конструкции. напиши их ответы. nice, lazy,funny,pets,students,clever,job,family,frends,son,daughter,brother,sister

Автор: Гость