Помогите пожацлуста, Записать в виде дроби: а)какую часть лея составляет:25 копеек;75 копеек. б)какую часть часа составляют:20мин;40мин. в)какую часть составляют:1см;3см;1дм;7дм. г)какую часть составляют:1кг;39кг
Математика
Помогите пожацлуста, Записать в виде дроби: а)какую часть лея составляет:25 копеек;75 копеек. б)какую часть часа составляют:20мин;40мин. в)какую часть составляют:1см;3см;1дм;7дм. г)какую часть составляют:1кг;39кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)25/100 (0.25) ; 75/100 (0.75) В) 20/60 = 1/3 ; 40/60= 2/3 С) 0.01 ; 0.03 ; 0.1 ; 0.7 D)0.01 ; 0.39
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