Половина трети - какая это часть целого ?
Математика
Половина трети - какая это часть целого ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16, так по моему, полвина 13
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