Берлога медведя, шубка зайца, рога оленя, Вой волка,, горб верблюда. Помогите приду??ать предложение распространенное повествовательное невосклицательное с этими словосочетаниями
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Берлога медведя, шубка зайца, рога оленя, Вой волка,, горб верблюда. Помогите приду??ать предложение распространенное повествовательное невосклицательное с этими словосочетаниями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берлога медведя очень тепла и уютна. Рога оленя очень большие и ветвистые. Лесник сразу услышал вой волка. Я видела очень большой горб верблюда. Она одела шубку зайца и пошла домой.
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