Вокруг ядра атома кислорода движутся 8 электронов. сколько протонов находится в я??ре атома кислорода?

Физика

Вокруг ядра атома кислорода движутся 8 электронов. сколько протонов находится в я??ре атома кислорода?

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