Вокруг ядра атома кислорода движутся 8 электронов. сколько протонов находится в я??ре атома кислорода?
Физика
Вокруг ядра атома кислорода движутся 8 электронов. сколько протонов находится в я??ре атома кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8, т.к число протонов равно порядковому номеру элемента , порядковый номер кислорода -8 ответ: 8
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