Чуваки, помогите пожалуйста, срочно Найдите наименьшее значение выражения -2sin t -2
Алгебра
Чуваки, помогите пожалуйста, срочно Найдите наименьшее значение выражения -2sin t -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минимальным это будет при sin t=1, тогда -2*1-2=-4 Sin t=1 T=pi/2+2piN
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