1.Выразите в метрах: а)53 см б) 64 мм в)4 дм (как-то с дробями сделайте) 2.Расположите в порядку убывания дроби (/=дробь) 5/147,7/5,7/7,3/7,9/5. 3.Выполните действия: (/=дробь) а) (14/15-8\15)+5/15= б)(3/15+11/16)-(5/16+7/1...

Математика

1.Выразите в метрах: а)53 см б) 64 мм в)4 дм (как-то с дробями сделайте) 2.Расположите в порядку убывания дроби (/=дробь) 5/147,7/5,7/7,3/7,9/5. 3.Выполните действия: (/=дробь) а) (14/15-8\15)+5/15= б)(3/15+11/16)-(5/16+7/16) 4.Решите уравнение:а)(4/9+x)-2/9=5/9 б)5+(4y-10)=11/12 -------------- 12 5.Намеченный Маршрут туристы преодолели за три дня.В первый день туристы прошли 3/4 пути,пройдённого в первый день.Известно также что в первый день туристы прошли 2/3 пути пройденного в третий день.Найдите длину всего маршрута. 6.При каких натуральных значениях a дробь 4а-1 будет правильной? ------ 35

Автор: Гость