А) 2 1/3 x 2 б) 4 x 1 1/2 в) 1 1/3 x 9
Математика
А) 2 1/3 x 2 б) 4 x 1 1/2 в) 1 1/3 x 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется так... а)4 2/3 б)22 в)33
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