Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмма Чему равна масса абрикоса в одном ящике

Математика
Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмма Чему равна масса абрикоса в одном ящике
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 * 9 = 27 - масса ящиков 2) 324 - 27 = 297 - масса абрикосов во всех ящиках 3) 297 : 9 =33 - масса абрикосов в одном ящике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На складе было 180,4 т. угля. Для отопления школ отпущено 3/11 этого угля. Сколько тонн ??гля осталось на складе. ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!
Ответить
Математика
Турист прошел 0.6 длинны маршрута и еще ему осталось пройти 12 км. сколько всего км м??ршрут
Ответить
Обществознание
Назовите варианты поведения конфликтных ситуациях. Какой из вариантов может привести к разгоранию конфликта с новой силой? Почему?
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему Проблема влияние человека на природу. НУЖНО 2 АРГУМЕНТА(ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ) СРОЧНО!
Ответить
Английский язык
Пять предложений про Big Ben
Ответить