Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмма Чему равна масса абрикоса в одном ящике
Математика
Масса 9 ящиков с абрикосами равна 324 килограмма масса пустого ящика 3 килограмма Чему равна масса абрикоса в одном ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 * 9 = 27 - масса ящиков 2) 324 - 27 = 297 - масса абрикосов во всех ящиках 3) 297 : 9 =33 - масса абрикосов в одном ящике
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