Составьте 10 предложений на тему хоккей
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Составьте 10 предложений на тему хоккей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю хоккей . Завтра вечером играет моя любимая команда по хоккею Плей-офф подходит к финалу В центре города мы с папой встретили игрока хоккейного клуба СКА А счет все по прежнему 3:2 в нашу пользу Мне очень нравится хоккей , в будущем я хочу стать прославленным игроком и играть в высшей лиге Игроки поблагодарили нас -болельщиков за присутствие И вот ,выход один на один и игрок сборной России забивает шайбу на последней минуте , гооооол. Тренера нашей сборной расписались у меня в тетради , теперь я никогда ее не выкину. Атмосфера на трибунах гораздо лучше чем дома .
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