Перевести в кпа 800мм.рт.ст =...; 530мм.рт.ст.=...

Гость: Гость:

1 мм. рт. ст. = 133,322 Па. 800 мм. рт. ст. = 106657,6 Па = 106,657 кПа или 107 кПа 530 мм. рт. ст. = 70660,66 Па = 70,66 кПа или если округлить = 71 кПа