Перевести в кпа 800мм.рт.ст =...; 530мм.рт.ст.=...
Физика
Перевести в кпа 800мм.рт.ст =...; 530мм.рт.ст.=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мм. рт. ст. = 133,322 Па. 800 мм. рт. ст. = 106657,6 Па = 106,657 кПа или 107 кПа 530 мм. рт. ст. = 70660,66 Па = 70,66 кПа или если округлить = 71 кПа
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