Задача: а( зарплата повисилось на 1:3 б( зарплата увеличилось на 30р. в( зарплата повы??илось на 30% г(нов зарплата мостовляет 130% от старой д( зарп увеличилось 1,3 раза. какие высказивание означает одно и тоже??

Математика

Задача: а( зарплата повисилось на 1:3 б( зарплата увеличилось на 30р. в( зарплата повы??илось на 30% г(нов зарплата мостовляет 130% от старой д( зарп увеличилось 1,3 раза. какие высказивание означает одно и тоже??

Автор: Гость