Задача: а( зарплата повисилось на 1:3 б( зарплата увеличилось на 30р. в( зарплата повы??илось на 30% г(нов зарплата мостовляет 130% от старой д( зарп увеличилось 1,3 раза. какие высказивание означает одно и тоже??
Математика
Задача: а( зарплата повисилось на 1:3 б( зарплата увеличилось на 30р. в( зарплата повы??илось на 30% г(нов зарплата мостовляет 130% от старой д( зарп увеличилось 1,3 раза. какие высказивание означает одно и тоже??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в( зарплата повысилось на 30% г(нов зарплата мостовляет 130% от старой д( зарп увеличилось 1,3 раза. 100+30=130
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