Выразите требуемых единицах. в метрах 8 см 9 мм, 0,36 км. в километрах, 2 км 245 м, 95м, 2367м, 22700м, 13 км 40 м, в сантиметрах 0,14км, 2,05м, 3,15дм, 0,07дм, 0,2 мм.
Математика
Выразите требуемых единицах. в метрах 8 см 9 мм, 0,36 км. в километрах, 2 км 245 м, 95м, 2367м, 22700м, 13 км 40 м, в сантиметрах 0,14км, 2,05м, 3,15дм, 0,07дм, 0,2 мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
008,9 м ; 360 м ; 2,245 м ; 0,095 км ; 2,367 км ; 22,7 км ; 13,04 км ; 14000 см ; 205 см ; 31,5 см ;
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