Выразите требуемых единицах. в метрах 8 см 9 мм, 0,36 км. в километрах, 2 км 245 м, 95м, 2367м, 22700м, 13 км 40 м, в сантиметрах 0,14км, 2,05м, 3,15дм, 0,07дм, 0,2 мм.

Математика

Выразите требуемых единицах. в метрах 8 см 9 мм, 0,36 км. в километрах, 2 км 245 м, 95м, 2367м, 22700м, 13 км 40 м, в сантиметрах 0,14км, 2,05м, 3,15дм, 0,07дм, 0,2 мм.

Автор: Гость