1) В каких средах функционируют изображённые конечности животных? 2) Сравни форму, размеры и количество костей плеча, предплечья, кости 3) В чём сходства и различия между перечисленными отделами конечностей у разных животных?...

Биология
1) В каких средах функционируют изображённые конечности животных? 2) Сравни форму, размеры и количество костей плеча, предплечья, кости 3) В чём сходства и различия между перечисленными отделами конечностей у разных животных? 4) У каких организмов кости конечностей самые крупные? А самые мелкие и лёгкие? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. г)водная е)наземно-воздушная д)воздушная в)воздушная б)водная а)почвенная 3.У всех есть плечо,предплечье и кисть с фалангами пальцев,просто у некоторых организмов они редуцированы.(например: фаланги пальцев у птиц) 4.Самые мелкие и легкие у птиц,т.к они должны летать.А самые крупные у организмов,работающих на земле,т.к. "ими" они выпоняют объёмную работу.
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