Распишите решение в столбик 0,25÷4=
Математика
Распишите решение в столбик 0,25÷4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решил)..................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?
Математика
Срочно помогите пожалуйста решить 10 задач одним действием решение. 1. Из 4 кг проса получают 3 кг пшена. Сколько килограммов пшена изготовят из...
Математика
Маше задали 9 примеров на сложение, а на вычитание на 6 примеров больше. Девочка записала их в 4 одинаковых столбика.Сколько примеров в одном столб...