Заполните предложенную таблицу "Продукты питания на нашем столе". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Продукты питания --------------------...

Обществознание
Заполните предложенную таблицу "Продукты питания на нашем столе". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Продукты питания ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Растительного происхождения : Животного происхождения ------------------------------------------------ : -------------------------------------------------------------------- : -------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------- : ------------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------ : -----------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------- : -----------------------------------------------:------------------------------------------------------------------------- : ----------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------------- : ---------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растительного происхождения:каша,подсолнечное масло,огурец,помидор. Животного происхождения:шашлык,биляш,котлеты.
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