Для чего петр1 проводил в стороне перепись населения?

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Для чего петр1 проводил в стороне перепись населения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для сбора дани и количество население.
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