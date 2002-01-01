Скорость одного пешехода 4км/ ч , а скорость другого пешехода - 6 км/ч. За какое время каждый пешеход сможет пройти 12 км?
Математика
Скорость одного пешехода 4км/ ч , а скорость другого пешехода - 6 км/ч. За какое время каждый пешеход сможет пройти 12 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4=3(ч)- пройдет 1 пешеход. 12:6=2(ч)- пройдет 2пешеход.
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