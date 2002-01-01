Скорость одного пешехода 4км/ ч , а скорость другого пешехода - 6 км/ч. За какое время каждый пешеход сможет пройти 12 км?

Математика

Скорость одного пешехода 4км/ ч , а скорость другого пешехода - 6 км/ч. За какое время каждый пешеход сможет пройти 12 км?

Автор: Гость