Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом: 1) серы, 2) углерода, 3) алюминия, 4) фосфора

Химия

Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом: 1) серы, 2) углерода, 3) алюминия, 4) фосфора

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