Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом: 1) серы, 2) углерода, 3) алюминия, 4) фосфора
Химия
Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом: 1) серы, 2) углерода, 3) алюминия, 4) фосфора
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Не образуется при взаимодействии с кислородом.
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