-1 7/12-1 3/4х=1/8 решите уравнение
Математика
-1 7/12-1 3/4х=1/8 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1 7/12-1 3/4х=1/8-1 3/4х=1/8+1 7/12-1 3/4х=12/96+1 56/96-1 3/4х=1 68/96-1 72/96х=1 68/96х=1 68/96:(-1 72/96)х=164/96:(-168/96)х=-1 (примерно округлила)
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