Выпиши парами антонимы.В какой паре антонимы-имена существительные. Не дорого начало, похвален конец. Думай медленно, работай быстро.

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Выпиши парами антонимы.В какой паре антонимы-имена существительные. Не дорого начало, похвален конец. Думай медленно, работай быстро.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начало-конец, медленно-быстро. в первой
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