16х^2-9у^2-20x+15y -упростите. Помогите пожаалуйстаа
Алгебра
16х^2-9у^2-20x+15y -упростите. Помогите пожаалуйстаа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что за знаки первые два?
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