Зделай пожалуйста эти намера
Қазақ тiлi
Зделай пожалуйста эти намера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахстан прикольно мне нравится свежий воздух и горы
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