Здравствуйте помогите решать задачу. Спасибо )) Два поезда одновременно вышли на??стречу друг другу из двух городов. Скорость первого 54 км/ч, скорость другого-56 км/ч.В пути они были 3часа.Какое расстояние между город...
Математика
Здравствуйте помогите решать задачу. Спасибо )) Два поезда одновременно вышли на??стречу друг другу из двух городов. Скорость первого 54 км/ч, скорость другого-56 км/ч.В пути они были 3часа.Какое расстояние между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54*3=162км 2) 56*3=168км 3) 162+168=330км
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