Здравствуйте помогите решать задачу. Спасибо )) Два поезда одновременно вышли на??стречу друг другу из двух городов. Скорость первого 54 км/ч, скорость другого-56 км/ч.В пути они были 3часа.Какое расстояние между город...

Математика

Здравствуйте помогите решать задачу. Спасибо )) Два поезда одновременно вышли на??стречу друг другу из двух городов. Скорость первого 54 км/ч, скорость другого-56 км/ч.В пути они были 3часа.Какое расстояние между городами?

Автор: Гость