Морфологический разбор слова маленький
Русский язык
Морфологический разбор слова маленький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький- прил. 1 (какой?) маленький Н. ф. -маленький 2. пост. : -------------------- непост.: м. р., ед. ч., 3. маленкий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Начертите квадрат АВСД.постройте фигуру, симметричную этому квадрату относитель??о точки С. какая фигура получилась?
Математика
Срочно помогите пожалуйста решить 10 задач одним действием решение. 1. Из 4 кг проса получают 3 кг пшена. Сколько килограммов пшена изготовят из...
Математика
Маше задали 9 примеров на сложение, а на вычитание на 6 примеров больше. Девочка записала их в 4 одинаковых столбика.Сколько примеров в одном столб...