Морфологический разбор слова маленький

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Морфологический разбор слова маленький
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький- прил. 1 (какой?) маленький Н. ф. -маленький 2. пост. : -------------------- непост.: м. р., ед. ч., 3. маленкий  
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