Помогите решить пример 20-8÷4

Математика
Помогите решить пример 20-8÷4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-(8:4)=20-2=18 Если ответ устраивает, отметь как Лучший ответ. пожалуйста)
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