Уравнение х:10+2,25=х
Математика
Уравнение х:10+2,25=х
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10х+2,25=х 10х-х=2,25 9х=2,25 х=2,25/9 х=0,25
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