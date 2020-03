Зделайте доклад по англискому языку про воробья с переводом на русский.Текст пусть будет среднего размера

Гость: Гость:

True sparrows (lat. Passer) is a genus of birds of the Sparrow family (Passeridae), a typical representative of which is the house Sparrow (Passer domesticus). Usually it is a small bird with a short tail and short powerful beak.Have strong, short, thick, conical, slightly bent beak, short legs, armed with weak claws, short rounded wings and a short, truncated, or slightly notched tail. For sparrows is characterized by sexual dimorphism, whereby males and females are typically colored differently; for males it is characteristic black throat.Are sedentary or nomadic birds, and some species are migratory. Many types of synanthropy, being closely associated with man and settled near his dwellings and settlements.Feed on seeds of plants, being mainly granivorous birds. Use also as food for small insects. Настоя́щие воробьи́ (лат. Passer) — род птиц семейства воробьиных (Passeridae), типичным представителем которого является домовый воробей (Passer domesticus). Как правило, это небольшие птицы с коротким хвостом и коротким мощным клювом.Отличаются сильным, коротким, толстым, конусообразным, слегка согнутым клювом, короткими ногами, вооружёнными слабыми когтями, округлёнными короткими крыльями и коротким усечённым или слегка выемчатым хвостом. Для воробьёв характерен половой диморфизм, заключающийся в том, что самцы и самки, как правило, окрашены различно; для самцов характерно чёрное горло.Являются оседлыми или кочующими птицами, а некоторые виды — перелётными. Многие виды синантропны, будучи тесно связанными с человеком и расселяющимися рядом с его жилищами и поселениями.Питаются семенами растений, являясь главным образом зерноядными птицами. Употребляют также в пищу мелких насекомых.