Воробей три слог да или нет
Русский язык
Воробей три слог да или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА ТРИ СЛОГА , ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ ТАКОЕ ПРИВИЛО СКОЛЬКО В СЛОВЕ ГЛАСНЫХ СТОЛЬКО И СЛОГОВ. во-ро-бей
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