1n реши задачи a)Найди площадь прямоугольника,периметр которого 86м,а ширина 12м б)Вы??если объем аквариума,имещего форму прямоугольного параллелепипеда,длина которого 8м,ширина 3м,высота 5м в)Вычисли объем аквариума,имеющего ф...
Математика
1n реши задачи a)Найди площадь прямоугольника,периметр которого 86м,а ширина 12м б)Вы??если объем аквариума,имещего форму прямоугольного параллелепипеда,длина которого 8м,ширина 3м,высота 5м в)Вычисли объем аквариума,имеющего форму куба,периметр основания которого 36дм.2n Реши задачи.a) сомолёт пролетел 4500 км за 5ч.Какое расстояние за это время пролетит вертолёт,если его скоросьть на 480км/ч меньше?б)Велосепедисту нужно проехать 49км.Он находится в пути 2ч,двигаясь со скоростью 18км/ч.Какое расстояние осталось проехать велосипедисту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) S=86•12=1032 м2 Б) V=8•3•5=120 м3 В) 36:4=9 дм-одна сторона V=9•9•9=729 дм3 А) 4500:5=900 км/ч 900-480=420км/ч 420•5=2100 км Б) 18•2=36 км 49-36=13 км
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