1n реши задачи a)Найди площадь прямоугольника,периметр которого 86м,а ширина 12м б)Вы??если объем аквариума,имещего форму прямоугольного параллелепипеда,длина которого 8м,ширина 3м,высота 5м в)Вычисли объем аквариума,имеющего ф...

Математика

1n реши задачи a)Найди площадь прямоугольника,периметр которого 86м,а ширина 12м б)Вы??если объем аквариума,имещего форму прямоугольного параллелепипеда,длина которого 8м,ширина 3м,высота 5м в)Вычисли объем аквариума,имеющего форму куба,периметр основания которого 36дм.2n Реши задачи.a) сомолёт пролетел 4500 км за 5ч.Какое расстояние за это время пролетит вертолёт,если его скоросьть на 480км/ч меньше?б)Велосепедисту нужно проехать 49км.Он находится в пути 2ч,двигаясь со скоростью 18км/ч.Какое расстояние осталось проехать велосипедисту?

Автор: Гость