Сочинение на тему Проблема влияние человека на природу. НУЖНО 2 АРГУМЕНТА(ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ) СРОЧНО!

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Сочинение на тему Проблема влияние человека на природу. НУЖНО 2 АРГУМЕНТА(ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ) СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бумага - тоже самое дерево. Мы рубим деревья,не экономии бумагу. Разжигаем костёр в лесу и забываем потушить, так лес сгорает(
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