Назовите варианты поведения конфликтных ситуациях. Какой из вариантов может привести к разгоранию конфликта с новой силой? Почему?
Обществознание
Назовите варианты поведения конфликтных ситуациях. Какой из вариантов может привести к разгоранию конфликта с новой силой? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Потому что человек может сказать что нибудь не так и опять может начаться спор иил конфликт
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