Турист прошел 0.6 длинны маршрута и еще ему осталось пройти 12 км. сколько всего км м??ршрут
Математика
Турист прошел 0.6 длинны маршрута и еще ему осталось пройти 12 км. сколько всего км м??ршрут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если весь путь единица, тогда 12 км это 1-0.6=0.4 пути 12/0.4=30 км - это весь путь
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