30:5•3:9•5+15:5•4:6:2•5составь программу и вычисли
Математика
30:5•3:9•5+15:5•4:6:2•5составь программу и вычисли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30:5=6 2)6*3=18 3)18:9=2 4)2*5=10 5)15:5=3 6)3*4=12 7)12:6=2 8)2:2=1 9)1*5=5 10)10+5=15
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