Люди помогите нужно составить формулы Оксиген с Гидрогеном , Калием ,Магнием , Алю??инеем,Карбоном(4),Фосфором(5) ,Сульфуром(6) ОЧЕНЬ НАДО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Химия

Люди помогите нужно составить формулы Оксиген с Гидрогеном , Калием ,Магнием , Алю??инеем,Карбоном(4),Фосфором(5) ,Сульфуром(6) ОЧЕНЬ НАДО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость