Люди помогите нужно составить формулы Оксиген с Гидрогеном , Калием ,Магнием , Алю??инеем,Карбоном(4),Фосфором(5) ,Сульфуром(6) ОЧЕНЬ НАДО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Химия
Люди помогите нужно составить формулы Оксиген с Гидрогеном , Калием ,Магнием , Алю??инеем,Карбоном(4),Фосфором(5) ,Сульфуром(6) ОЧЕНЬ НАДО СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
O2 + 2H2 = 2H2O O2 + 4K + 2H2O = 4KOH O2 +2Mg = 2MgO 3O2 + 4Al = 2Al2O3 O2 + C = CO2 5O2 + 4P = 2P2O5 O2 + S = SO2
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