как будет по английски писаться 2.25,5.40,6.50,7.00
Английский язык
как будет по английски писаться 2.25,5.40,6.50,7.00
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Two point twenty five и т.д
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