Какие почвы преобладают в тундре,тайге и степях севреной америки?

География
Какие почвы преобладают в тундре,тайге и степях севреной америки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тундра - тундровые глеевые Тайга - подзолистые и дерново-подзолистые Степи - каштановые
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