Как писать заявление на экскурсию?

Гость: Гость:

Я, (ФИО), разрешаю моему ребенку (ФИО), учащемуся такого-то класса посещение экскурсии туда-то и туда-то в сопровождении классного руководителя (или кто у вас там ведет их) (ФИО) такого-то числа такого-то месяца с.г. Примерно так. Можно добавить, что ответственность за ребенка возлагаете на сопровождающего (кто экскурсию ведет).