Как писать заявление на экскурсию?
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Как писать заявление на экскурсию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я, (ФИО), разрешаю моему ребенку (ФИО), учащемуся такого-то класса посещение экскурсии туда-то и туда-то в сопровождении классного руководителя (или кто у вас там ведет их) (ФИО) такого-то числа такого-то месяца с.г. Примерно так. Можно добавить, что ответственность за ребенка возлагаете на сопровождающего (кто экскурсию ведет).
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