Решите уравнение модуль 2-y разделить на(-2/5)=-1 13/32
Математика
Решите уравнение модуль 2-y разделить на(-2/5)=-1 13/32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L2-уl/(-2/5)=-1 13/32 l2-уl=45*2/(32*5) минус на минус дает плюс l2-уl = 9/16 раскроем модуль 2-у=9/16 -у=9/16-2 у=23/16 у= 1 целая 7/16 2-у= -9/16 -у=-9/16-2 у=2 целых 9/16
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