Пожалуйста мне 5задание плиииииз
Математика
Пожалуйста мне 5задание плиииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*2=16кг.в 2 и в 1коробке. 2)16+3=19кг.-в 3короьках. Ответ:16кг.,19кг.
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