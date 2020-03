Пожалуйста напишите маленький рассказик на тему Моё хобби - слушать музыку, на английском.

Гость: Гость:

Every man has an occupation that he really loves, and it is different for each of us. A hobby is an occupation that we never get tired of. Various hobbies help us to relax because we enjoy them. As for me, I have several hobbies. My first hobby is playing the guitar. I began to play the guitar last summer. But I did not go to the musical school because I decided to learn chords by myself. The first success came very soon. Than I clamped more difficult chords, and now I continue learning. I relax while playing the guitar, that’s why it is my hobby. My second hobby is listening to music. When I put on my headphones, I dive into the other world. I listen to music of various genres. Music helps me to relax and think about important things. My favorite groups are: Sigur Ros, Placebo, Muse, Bring Me The Horizon and others. My third hobby is playing computer games. Sometimes I want to rest from doing my homework and play computer games. It is very interesting, especially when you play online games such as DOTA2, Battlefield 4 and others. You can talk to people and play with them. Maybe, if you get to know them better, you will continue playing together. But computer games can harm your health. That’s why you should not play them too long. In conclusion, I would like to say that hobbies are very useful and interesting. People should have hobbies and enjoy life. I hope you will agree with me. У каждого человека есть занятие, которое он по-настоящему любит, и оно разное для каждого из нас. Хобби – это занятие, от которого мы никогда не устанем. Разные хобби помогают нам расслабиться, потому что мы наслаждаемся ими. Что касается меня, у меня есть несколько хобби. Моё первое хобби – это играть на гитаре Я начал играть на гитаре прошлым летом. Но я не поступил в музыкальную школу, потому что я решил учить аккорды сам. Первые успехи появились очень скоро. Затем я зажимал более сложные аккорды, и сейчас я продолжаю учиться. Я расслабляюсь, пока играю на гитаре. Поэтому это моё хобби. Моё второе хобби – это слушать музыку. Когда я надеваю мои наушники, я погружаюсь в другой мир. Я слушаю музыку разных жанров. Музыка помогает мне расслабиться и подумать о важных вещах. Мои любимые группы – Sigur Ros, Placebo, Muse, Bring Me The Horizon и другие. Моё третье хобби – это компьютерные игры. Иногда я хочу отдохнуть от домашней работы и играю в компьютерные игры. Это очень интересно, особенно когда ты играешь в онлайн игры, такие как DOTA2, Battlefield 4, и другие. Ты можешь говорить с людьми и играть с ними. Возможно, если тебе удастся узнать их лучше, вы продолжите играть вместе. Но компьютерные игры могут навредить твоему здоровью. Вот почему вам не следует играть в них слишком долго. В заключении, я хочу сказать, что хобби очень полезны и интересны. Людям следует иметь своё хобби и наслаждаться жизнью. Я надеюсь вы согласны со мной. P.S Если слишком большое, можно сократить))