Пожалуйста напишите о государственном языке Республики Молдова пожалуйста прошу вас очень срочно

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Председатель Конституционного суда Республики Молдова Александр Тэнасе сообщил о том, что КС РМ принял решение, что государственным языком в республике является не молдавский, а румынский язык. Конституционный Cуд объяснил свое решение тем, что в тексте декларации о независимости Республики Молдова (оригинал которого безвозвратно утерян) государственным языком страны назван румынский. Отсюда судьи вынесли решение, что текст декларации превалирует над Основным Законом Молдовы, в котором государственным языком указан молдавский. "Декларация о независимости является неотъемлемой частью конституции. В случае расхождений текст декларации превалирует", - заявил господин Тэнасе. Председатель Конституционного Суда Молдовы при этом подчеркнул, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Напомним, запрос в Конституционный суд для рассмотрения этого вопроса направляли представители либеральной и либерально-реформаторской партии Молдовы. С этого момента государственным языком Молдовы является румынский язык, а единственной республикой, где сохранился молдавский язык в качестве государственного остается Приднестровская Молдавская Республика.