Распределительное свойство умножения
Математика
Распределительное свойство умножения
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Распределительное свойство умножения : a*b+a*c=a*(b+c)
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