Привет) Срочно Помогите пожалуйста) Рациональное уравнение, с Дискриминантом ?? ОДЗ 2х+3/х+2=3х+2/х И вот еще одно (с Дискриминантом и ОДЗ) 40(х-2)+8(х+2)=(х-2)(х+2)

Алгебра

Привет) Срочно Помогите пожалуйста) Рациональное уравнение, с Дискриминантом ?? ОДЗ 2х+3/х+2=3х+2/х И вот еще одно (с Дискриминантом и ОДЗ) 40(х-2)+8(х+2)=(х-2)(х+2)

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