Привет) Срочно Помогите пожалуйста) Рациональное уравнение, с Дискриминантом ?? ОДЗ 2х+3/х+2=3х+2/х И вот еще одно (с Дискриминантом и ОДЗ) 40(х-2)+8(х+2)=(х-2)(х+2)

Алгебра
Привет) Срочно Помогите пожалуйста) Рациональное уравнение, с Дискриминантом ?? ОДЗ 2х+3/х+2=3х+2/х И вот еще одно (с Дискриминантом и ОДЗ) 40(х-2)+8(х+2)=(х-2)(х+2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второе уравнение: нет решений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пиджак дороже юбки на 60%.На сколько % юбка дешевле пиджака?
Ответить
Русский язык
Составьте с данными словосочетаниями предложения. Обозначьте условия выбора орф??граммы. Укажите падежи неопределенных местоимений. За (не)сколько ...
Ответить
Литература
Что такое доброта,напишите плиз,это добрые поступки,а что ещё?
Ответить
Математика
0,3×28,56+0,3÷1,5-0,512 решите пожалуйста по действиям.
Ответить
История
Сотрудничество между какими государствами определяет баланс сил в послевоенном ??ире? а) СССР и Китай б) СССР и Великобритания в) СССР и США ...
Ответить