0,3×28,56+0,3÷1,5-0,512 решите пожалуйста по действиям.
Математика
0,3×28,56+0,3÷1,5-0,512 решите пожалуйста по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0,3×28,56=8.568 2)0,3÷1,5=0,2 3)8,568+0,2=8,768 4)8.768-0,512=8,256
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