Сотрудничество между какими государствами определяет баланс сил в послевоенном ??ире? а) СССР и Китай б) СССР и Великобритания в) СССР и США г) Великобритания и Франция
История
Сотрудничество между какими государствами определяет баланс сил в послевоенном ??ире? а) СССР и Китай б) СССР и Великобритания в) СССР и США г) Великобритания и Франция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: в) Именно после войны начинается холодная война между СССР и США.
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