Сотрудничество между какими государствами определяет баланс сил в послевоенном ??ире? а) СССР и Китай б) СССР и Великобритания в) СССР и США г) Великобритания и Франция

История

Сотрудничество между какими государствами определяет баланс сил в послевоенном ??ире? а) СССР и Китай б) СССР и Великобритания в) СССР и США г) Великобритания и Франция

Автор: Гость