Законы заложили основы демократии в Афинах установил Салон Дракона Перикл И??ократ Предводитель греков в битве при Фермопилах был Мильтиад Леонид Фемистокл Демосфен
История
Законы заложили основы демократии в Афинах установил Салон Дракона Перикл И??ократ Предводитель греков в битве при Фермопилах был Мильтиад Леонид Фемистокл Демосфен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солон заложил основы демократии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух пристаней расстояние между которыми 350км в 11 ч отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32км/ч скорость второго 38...
Русский язык
Математика
Английский язык