Законы заложили основы демократии в Афинах установил Салон Дракона Перикл И??ократ Предводитель греков в битве при Фермопилах был Мильтиад Леонид Фемистокл Демосфен

История

Законы заложили основы демократии в Афинах установил Салон Дракона Перикл И??ократ Предводитель греков в битве при Фермопилах был Мильтиад Леонид Фемистокл Демосфен

Автор: Гость