Законы заложили основы демократии в Афинах установил Салон Дракона Перикл И??ократ Предводитель греков в битве при Фермопилах был Мильтиад Леонид Фемистокл Демосфен

История
Законы заложили основы демократии в Афинах установил Салон Дракона Перикл И??ократ Предводитель греков в битве при Фермопилах был Мильтиад Леонид Фемистокл Демосфен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солон  заложил  основы демократии.
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