От двух пристаней расстояние между которыми 350км в 11 ч отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32км/ч скорость второго 38 км/ч в какое аремя теплоходы встретятся?

Математика

От двух пристаней расстояние между которыми 350км в 11 ч отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32км/ч скорость второго 38 км/ч в какое аремя теплоходы встретятся?

Автор: Гость