От двух пристаней расстояние между которыми 350км в 11 ч отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32км/ч скорость второго 38 км/ч в какое аремя теплоходы встретятся?
Математика
От двух пристаней расстояние между которыми 350км в 11 ч отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого 32км/ч скорость второго 38 км/ч в какое аремя теплоходы встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32+38=70 2)350/70=5 3)11+5=16
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